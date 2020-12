Χίρο: «"Αντιγράφω" Μπούκερ, Ντόντσιτς και Χάρντεν για να γίνω καλύτερος»

Εντυπωσιακά πράγματα έκανε κατά τη διάρκεια των playoffs ο Τάιλερ Χίρο και έφτασε μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ με τους Χιτ.

Ο παίκτης των Χιτ μίλησε για τους παίκτες που βλέπει για να βελτιώνεται και στάθηκε σε Μπούκερ, Ντόντσιτς και Χάρντεν.

«Αρχικά είναι ο Μπούκερ, όλη η προσέγγιση μου βασίζεται σε εκείνον. Ή ο Λούκα που είναι ένας από τους καλύτερους all around γκαρντ στον κόσμο. Αλλά και ο Χάρντεν που νομίζω πως είναι ο πιο αυθεντικός σκόρερ στη θεση του γκαρντ ever. Τους βλέπω να κάνουν τα δικά τους και παίρνω τα μυστικά τους», ανέφερε.