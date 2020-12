ΝΒΑ: Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική για τους προπονητές! (pic)

Αλλαγές στο ΝΒΑ για τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι προπονητές είναι υποχρεωτικό να φορούν μάσκες σε όλη τη σεζόν.

Θα πρέπει να την έχουν τόσο στα ματς, αλλά και σε ταξίδια και προπονήσεις.

Επιπλέον πλέον δεν είναι υποχρεωτική η αθλητική περιβολή που είχαν πέρυσι, επειδή δεν γινόταν να φοράνε κοστούμια.

Coaches must wear masks at all times with limited exceptions when at team facilities or arena, during team travel and during practices and games, sources tell ESPN. https://t.co/NemTeew00d

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 9, 2020