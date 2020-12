Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο «μούσιας» έχει πει στους Χιούστον Ρόκετς ότι θα ήταν ανοικτός σε πιθανή μετακόμιση στους Φιλαντέλφεια 76ers ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα με υψηλές βλέψεις, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαντάζει εφικτό τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Συγκεκριμένα εξηγεί ότι ακόμα δεν υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ ο Ντάριλ Μόρεϊ (σ.σ. ο οποίος γνωρίζει καλά τον Χάρντεν από τη κοινή του θητεία στους Ρόκετς) θα ήθελε να διατηρήσει στο ρόστερ του, τους Μπεν Σίμονς και Τζοέλ Εμπίντ.

Και φυσικά για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μετακίνηση θα πρέπει να «θυσιαστεί» ένας από τους δύο παίκτες για το trade.

Reporting w/ @ESPN_MacMahon: James Harden has recently indicated to Houston he'd be open to a trade to Philadelphia or other contenders. So far, no substantive talks with Sixers. Daryl Morey's been adamant he wants to keep his two young stars. https://t.co/9ZFKB8MSGx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 8, 2020