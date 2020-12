Κράτησαν τον Μόντε Μορις οι Νάγκετς.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 25χρονος γκαρντ συμφώνησε σε τριετές συμβόλαιο 27 εκατ. δολαρίων με το Ντένβερ.

Τη σεζόν που πέρασε ο Μόρις είχε 9 πόντους και 3.5 ασιστ σε 73 ματς της regular season.

Denver Nuggets G Monte Morris has agreed to a three-year, $27M extension, his agent Ron Shade tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 8, 2020