Χίροου: «Στόχευαν εμένα και τον Ρόμπινσον στην άμυνα, ακόμη και αν παίζαμε καλά» (vid)

Στο podcast «The Old Man And The Three» έγινε μεγάλη κουβέντα για την άμυνα και το πώς γίνεται η στόχευση από τις αντίπαλες ομάδες.

Μιλώντας εκ προσωπικής... πείρας, ο Ρέντικ ρώτησε τον Χίροου χαρακτηριστικά: «Δεν νιώθεις ότι στο τελευταίο 12λεπτο, μόνο και μόνο επειδή είσαι λευκός και μικρούς ώμους, οι αντίπαλοι να σε στοχεύουν στην άμυνα;»

Και ο Τάιλερ Χίροου απάντησε χαρακτηριστικά: «Ναι, ναι. Εγώ και ο Ντάνκαν (σ.σ. Ρόμπινσον) το έχουμε μάθε καλά όταν φτάνουν τα ματς σε αυτό το σημείο. Μπορεί να τους παίζουμε την καλύτερη άμυνα, αλλά και πάλι εμάς θα στοχεύσουν!»