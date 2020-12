Ο παίκτης των Λέικερς είπε μετά την πρώτη προπόνηση της ομάδας ότι «έχουμε ένα απίστευτα ταλαντούχο και έμπειρο ρόστερ. Θα υπάρχουν πολλά διαφορετικά match up κάθε βράδυ. Υπάρχουν στην ομάδα παίκτες όπως ο Λεμπρόν, ο Ντέιβις, ο Γκασόλ οι οποίοι είναι έμπειροι και μπορούν να φέρουν την επιπλέον εμπειρία και να δώσουν ώθηση».

Montrezl Harrell: "We have an extremely talented roster..." pic.twitter.com/LWGR3PBK5T

