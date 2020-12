ΛεΜπρόν: Με τρομερό μπλουζάκι για τον Κόμπι Μπράιαντ και την Τζιάνα στην πρώτη των Λέικερς (pics)

Τρομερό μπλουζάκι από τον ΛεΜπρόν στην πρώτη των Λέικερς!

Ο ηγέτης της ομάδας του Λος Άντζελες εμφανίστηκε με T-shirt αφιερωμένο στον Κόμπι Μπράιαντ και στην κόρη του Τζιάνα που έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη το ελικόπτερο που τους μετέφερε.

Οι πρωταθλητές ξεκινούν τη νέα σεζόν έχοντας στόχο να κάνουν το repeat. Μάλιστα, στην προπόνηση ήταν και το νέο απόκτημα της ομάδας Σρέντερ.

The first step of a new journey. pic.twitter.com/XSRkEYdE0f

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 6, 2020