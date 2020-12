Το προπονητικό κέντρο των Μπλέιζερς στο Όρεγκον έκλεισε άμεσα αφού τρία μέλη της ομάδας του Πόρτλαντ βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Αμέσως ο οργανισμός έδωσε εντολή να κλείσουν οι εγκαταστάσεις ώστε να απολυμανθούν όλοι οι χώροι.

The Portland Trail Blazers are closing their practice facility today for deep cleaning after three positive coronavirus tests within organization.

