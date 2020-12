Καρμέλο για το ότι θα έρχεται από τον πάγκο: «Παίζει με την υπερηφάνεια και τον εγωϊσμό μου» (pic)

Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα όταν ακούσαμε από το στόμα του Καρμέλο Άντονι ότι δεν του αρέσει ο πάγκος. Ο άσος των Μπλέιζερς, για πάρα πολλά χρόνια, αρνούνταν να το δεχθεί, μέχρι που έμεινε χωρίς ομάδα και κανείς δεν του έδινε την ευκαιρία να παίξει.

Τελικά, οι Μπλέιζερς το έκαναν και όλα πήγαν καλά μεταξύ τους. Με το τέλος της περασμένης σεζόν σκέφτηκε τις επιλογές του, αλλά ανανέωσε με την ομάδα του Πόρτλαντ, καθώς έχουν χτίσει μια καλή σχέση. Βέβαια το θέμα του πάγκου είναι κάτι που ακόμα και σήμερα τον ενοχλεί και το παραδέχεται.

«Αυτό παίζει με την υπερηφάνεια και τον εγωισμό σου; Ναι, ειδικά σε κάποιον σαν και εμένα. Αλλά έπρεπε να πάρω μια ανάσα και να καταλάβω».

Carmelo reflected on how he approached coming off the bench in Portland. pic.twitter.com/1QrgETlJOd

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 5, 2020