ΝΒΑ: Ο Ντουράντ θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τους Ουόριορς στις 13/2

Έπειτα από τρία χρόνια, δυο πρωταθλήματα (2017, 2018), ισάριθμα MVPs σε NBA Finals και έναν τραυματισμό στον αχίλλειο που τον κράτησε εκτός δράσης όλη την περσινή σεζόν, ο Κέβιν Ντουράντ αποχώρησε από τους Ουόριορς για λογαριασμό των Νετς, πλαισιώνοντας τον Καϊρί Ίρβινγκ στην ομάδα του Μπρούκλιν.

Ο KD επιστρέφει φέτος στην αγωνιστική δράση και θα επιστρέψει στην έδρα των Ουόριορς στις 13 Φεβρουαρίου, στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην πρώην ομάδα του!

Kevin Durant and the Brooklyn Nets will visit the Golden State Warriors on Feb. 13 in a primetime Saturday night game, marking Durant’s return to the Bay, sources tell me and @anthonyVslater.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2020