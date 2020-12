ΝΒΑ: Τον Ιανουάριο ο Ουέστμπρουκ στο Χιούστον, τον Φεβρουάριο ο Ουόλ γυρίζει στην Ουάσινγκτον

Όλα γίνονται για μία επιστροφή! Κάθε φορά που το πρόγραμμα του ΝΒΑ κυκλοφορεί, όλοι αναζητούν τις επιστροφές των παικτών απέναντι στις παλιές τους ομάδες.

Η ανταλλαγή των Ράσελ Ουέστμπρουκ και Τζον Ουόλ είναι ακόμη... φρέσκια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιστροφή στα παλιά λημέρια θα περάσει απαρατήρητη.

Ο Ουέστμπρουκ θα αγωνιστεί ξανά στο Χιούστον στις 26 Ιανουαρίου, ενώ ο Ουόλ θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον στις 15 Φεβρουαρίου.

Russell Westbrook will make his return to Houston on Jan. 26th.

Wall's return to D.C. will be on Feb. 15th.

The first-half of the NBA schedule is expected to be released later today, via @ChaseHughesNBCS.

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 4, 2020