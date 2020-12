Ουέστμπρουκ στην πόλη του Χιούστον: «Σπουδαία εμπειρία ο χρόνος μου εδώ» (pic)

Ο χρόνος του Ράσελ Ουέστμπρουκ στο Χιούστον δεν ήταν αρκετός και μετά από έναν χρόνο αφήνει την πόλη και την ομάδα και συνεχίζει την καριέρα του στους Ουίζαρντς.

Πάντως, δεν ξέχασε να αποχαιρετήσει την πόλη και την ομάδα που πέρασε έναν χρόνο.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς και την πόλη του Χιούστον που δέχτηκαν εμένα και την οικογένεια μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στον Οργανισμό που πίστεψαν στην δυνατότητα ότι μπορώ να έχω επίδραση και έκαναν τον χρόνο μου εδώ μια σπουδαία εμπειρία. Ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο με τους Ουίζαρντς και να επιστρέψω στο παρκέ»

Russell Westbrook sends his thanks to the city of Houston

(via @russwest44) pic.twitter.com/Ca4S3oTMPJ

— ESPN (@espn) December 3, 2020