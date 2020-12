ΝΒΑ: Οι ανταλλαγές τελειώνουν στις 25 Μαρτίου!

Στις 25 Μαρτίου 2020 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι ανταλλαγές των ομάδων στο ΝΒΑ. Αυτή είναι η επικρατέστερη ημερομηνία, την οποία αναμένεται να κατακυρώσει η Λίγκα.

Την ίδια στιγμή, η επιλογή των ομάδων να αφήσουν ελεύθερους παίκτες (waiver) θα ολοκληρωθεί λίγες ημέρες αργότερα στις 9 Απριλίου.

Η σεζόν ξεκινάει στις 22 Δεκεμβρίου και η κανονική περίοδος θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Μαίου, όταν και θα ολοκληρωθεί το μίνι τουρνουά τις τελευταίες θέσεις των playoffs. Η post season θα ξεκινήσει στις 22 Μαίου.

The NBA is targeting March 25 for its 2020-21 season trade deadline, pending Board approval, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. The All-Star break is scheduled for March 5-10.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2020