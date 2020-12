ΛεΜπρον: Το νέο του συμβόλαιο θα του αποφέρει 117 χιλιάδες δολάρια την ημέρα! (pic)

AEK - Μπράγκα: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα μείνει στους Λέικερς μέχρι το 2023, αφού έγινε η μέγιστη (max) επέκταση του συμβολαίου του και περιλαμβάνει αμοιβή $85.000.000. Αυτό σημαίνει πως ο Τζέιμς, στην ηλικία των 39, θα κερδίζει σχεδόν $42.000.000.

Ο «Βασιλιάς» θα φοράει τη φανέλα των Λέικερς μέχρι το 2023 και έχοντας τεράστια πίστη στον εαυτό του θα πάρει εξαιρετικά χρήματα γι' αυτό. Ο ΛεΜπρον και το συμβόλαιο του των 85 εκατομμυρίων δολαρίων, να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, μπορεί να μας... τρελάνει.

Ο ΛεΜπρον θα πάρει 85.7 εκατομμύρια για δύο χρόνια, 3.57 εκ. τον μήνα, 117,397 χιλιάδες δολάρια την ημέρα, 4,891 χιλιάδες την ώρα, 82 δολάρια το λεπτό και 1.36 δολάρια το δευτερόλεπτο. Σίγουρα ο χρόνος του πρωταθλητή είναι πολύτιμος.

LeBron James' new two-year contract with the LA Lakers will see him earn $117,397 a day pic.twitter.com/iOk3ZpwYV6

— ESPN UK (@ESPNUK) December 2, 2020