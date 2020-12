Έχουμε και λέμε... Πρεμιέρα κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς και... Χριστούγεννα με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς!

Το δεύτερο ήταν γνωστό από τα ξημερώματα. Το δεύτερο αποκαλύφθηκε πριν από λίγο. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους ανανεωμένους Μιλγουόκι Μπακς να ταξιδεύουν στη Βοστόνη για το ματς της πρεμιέρας (23/12). Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 02:00.

Το ματς των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει στις 22:30.

Το πρόγραμμα των πρώτων τριών ημερών

22/12

Μπρούκλιν Νετς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 02:00

Λος Άντζελες Λέικερς - Λος Άντζελες Κλίπερς 05:00

23/12

Μπόστον Σέλτικς - Μιλγουόκι Μπακς 02:30

Φίνιξ Σανς - Ντάλας Μάβερικς 05:30

25/12

Μαϊάμι Χιτ - Νιου Όρλεανς Πέλικανς 19:00

Μιλγουόκι Μπακς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 21:30

Μπόστον Σέλτικς - Μπρούκλιν Νετς 00:00

Λος Άντζελες Λέικερς - Ντάλας Μάβερικς 03:00

Λος Άντζελες Κλίπερς - Ντένβερ Νάγκετς 05:30

The 2020-21 NBA season tips off Christmas Week with games beginning Tuesday, December 22 on TNT!

12/22

7:00pm/et: @warriors/@BrooklynNets

10:00pm/et: @LAClippers/@Lakers#KiaTipOff20 #OnlyHere pic.twitter.com/BRFBDcJig4

— NBA (@NBA) December 2, 2020