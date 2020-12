Τέιτουμ: «Όνειρο ζωής οι Σέλτικς, ενθουσιασμένος για τα πέντε επόμενα χρόνια»

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συγκέντρωσης των Μπόστον Σέλτικς ο φυσικός ηγέτης της ομάδας μίλησε για το γεγονός της ανανέωσης του συμβολαίου του.

«Ήθελα να μείνω στους Σέλτικς. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι απίστευτα ευγνώμων. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παραμείνω εδώ τα επόμενα πέντε χρόνια» σχολίασε ο Τζέισον Τέιτουμ.

Όπως είναι γνωστό, ο Τέιτουμ υπέγραψε πριν από μία εβδομάδα το max συμβόλαιο με τους Σέλτικς, το οποίο θα του αποφέρει 195 εκατομμύρια δολάρια.

Jayson Tatum said in part of signing his extension with us, "I wanted to be here. It's a dream come true. I'm extremely grateful. I'm excited... I get to be here for five more years."

