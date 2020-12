Ο Ίνγκραμ στους Πέλικανς για 5 ακόμα χρόνια, με 158 εκ. δολάρια! (pic)

Ο άσος των Πέλικανς, που μετακόμισε την προηγούμενη σεζόν από τους Λέικερς, αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στον Οργανισμό της Νέας Ορλεάνης. Ο Ίνγκραμ επέκτεινε το συμβόλαιο του με την ομάδα του για τα επόμενα 5 χρόνια και πρόκειται να λάβει 158 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και δεν υπάρχει players option, ενώ άπαντες στο ΝΒΑ έχουν ενδιαφέρον να δουν που μπορεί το ταλέντο του Ίνγκραμ να φτάσει, έχοντας πλέον και ηγετικό ρόλο στην ομάδα του.

Leading scorer

First-time All-Star

Most Improved Player

Can’t wait to see what’s next for @B_Ingram13 pic.twitter.com/fkI3tCAQFF

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) November 30, 2020