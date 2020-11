Το Νο2 στο Draft του 2010 (επιλογή των Σίξερς), o Έβαν Τέρνερ αποφάσισε να ολοκληρώσει... σιωπηρά την καριέρα του και να μεταπηδήσει άμεσα στο επόμενο βήμα.

Ο άλλοτε γκαρντ των Σίξερς, Πέισερς, Σέλτικς, Μπλέιζερς, Χοκς και Μινεσότα συμφώνησε να προστεθεί στο προπονητικό επιτελείο της Βοστόνης.

Εκεί - στο πλευρό του Μπραντ Στίβενς - θα αναλάβει την εξέλιξη των νέων παικτών. Τελευταία ομάδα του ήταν η Μινεσότα (κατέληξε εκεί μετά από ανταλλαγή τον Φεβρουάριο του 2020), αλλά δεν πρόλαβε να αγωνιστεί, λόγω της πανδημίας και της διακοπής της σεζόν.

