Ρόκετς: Μη εγγυημένο συμβόλαιο στον Τζέραλντ Γκριν

Ο Τζέραλντ Γκριν έλαβε το συμβόλαιο από τους Χιούστον Ρόκετς, αλλά η ιστορία συνοδεύεται από μπόλικους αστερίκους. Η συμφωνία δεν είναι εγγυημένη, αφορά μόνο την περίοδο της προετοιμασίας, η οποία ξεκινάει από την 1η Δεκεμβρίου.

Αν ο Γκριν, γέννημα θρέμμα του Χιούστον και αγαπημένος των φιλάθλων, καταφέρει να πείσει ότι ξεπέρασε τον περσινό τραυματισμό του (κάταγμα στο πόδι), τότε θα λάβει το συμβόλαιο με την ελάχιστη αμοιβή για ένα βετεράνο.

Αυτό είναι το δεύτερο μη εγγυημένο συμβόλαιο για τους Ρόκετς, με το άλλο να είναι αυτό του ΝτεΜάρκους Κάζινς.

