Μπλέιζερς: Πήραν τέσσερις παίκτες με υψηλό ποσοστό μέσα στη ρακέτα! (pic)

Την περασμένη σεζόν η ομάδα του Όρεγκον ήταν ανάμεσα στις πέντε χειρότερες του ΝΒΑ όσον αφορά το ποσοστό ευστοχίας μέσα από τη ρακέτα.

Γι' αυτόν τον λόγο θέλησαν να διορθώσουν αυτήν την ανορθογραφία στο Πόρτλαντ, με παίκτες που είχαν υψηλά ποσοστά κοντά στο καλάθι.

Συγκεκριμένα ο Χάρι Τζάιλς ο οποίος αγωνιζόταν στο Σακραμέντο μετρούσε 80%, ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ που ήταν στο Μαϊάμι είχε 74%, ο Ρόμπερτ Κόβινγκτον ο οποίος βρέθηκε στο Χιούστον σούταρε με 71% ενώ ο Ενές Καντέρ που επέστρεψε στο Πόρτλαντ μετά το πέρασμά του στους Σέλτικς είχε 64%.

Αν μη τι άλλο ήταν κάτι που οι Μπλέιζερς έπρεπε να διορθώσουν και το έπραξαν!

The Blazers finished bottom 5 in the league last year in finishing at the rim, with the offseason additions they made in FA, they got a whole lot better:

Last year:

Giles: 80% at the rim

DJJ: 74% at the rim

Roco: 71% at the rim

Kanter: 64% at the rim pic.twitter.com/BJLKoZuzJ9

