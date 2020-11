Μπορεί τα training camps να ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη (1/12) αλλά ο Λετονός φόργουορντ έχει ξεκινήσει ήδη να μετράει αντίστροφα για την επάνοδό του στα παρκέ.

Τον περασμένο μήνα υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο αλλά όπως φαίνεται ενδεχομένως να επιστρέψει και νωρίτερα από το προβλεπόμενο διάστημα στα μέσα προς τέλη Ιανουαρίου.

«Ένιωσα πολύ καλά που επέστρεψα στο παρκέ» έγραψε ο ίδιος ο Πορζόνγκις στα social media «ανεβάζοντας» και ένα σχετικό βίντεο από την ατομική του προπόνηση.

Felt good to be back on the court today pic.twitter.com/vUU7z9Rgw0

— Kristaps Porzingis (@kporzee) November 30, 2020