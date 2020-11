Συγκεκριμένα οι Καβαλίερς θα τιμήσουν το «Rock and Roll Hall Of Fame» που βρίσκεται στο Κλιβελαντ καθώς οι εμφανίσεις City Edition θα είναι αφιερωμένες στη μουσική!

Μάλιστα στο μπροστινό μέρος της εμφάνισης θα αναγράφει μεταξύ άλλων και το «Long Live Rock».

The Cleveland Cavaliers' new City Edition jersey is even more unhinged than we first imagined. pic.twitter.com/RSBLARI5Rf

