Καβαλίερς: Έδωσαν συμβόλαιο στον Θον Μέικερ

Στους Μιλγουόκι Μπακς ο Θον Μέικερ λογίζονταν ως ο επόμενος... Αντετοκούνμπο! Οι ελπίδες δεν επιβεβαιώθηκαν και ο Μέικερ... γκρίνιαζε για τον χρόνο συμμετοχής του. Και μία ανταλλαγή τον έστειλε στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Πλέον, ο 23χρονος σέντερ από το Σουδάν βρήκε συμβόλαιο στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Θα πρέπει όμως να αποδείξει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας πως αξίζει να το λάβει εγγυημένο, αφού αυτή τη στιγμή είναι από τα συμβόλαιο που ισχύουν μόνο για το διάστημα της προετοιμασίας.

Ήδη οι Καβαλίερς έχουν 20 παίκτες στο ρόστερ τους, ενώ είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν από 12 έως 15. Πέρσι, στους Πίστονς ο Μέικερ μέτρησε 4.7 πόντους σε 60 ματς.

#Cavs 20-man camp roster is set. Along with Thon Maker, sources tell @clevelanddotcom the other spots belong to Charge players Marques Bolden & Levi Randolph, who is playing for Team USA at the FIBA AmeriCup Qualifying games. He is expected to sign Tueshttps://t.co/grMbYVsrfw

