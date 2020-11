O Φουρκάν Κορκμάζ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Φιλαντέλφεια 76ερς, αφού η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς εγγυήθηκε το συμβόλαιο του για τη σεζόν που ξεκινάει στις 22 Δεκεμβρίου.

Ο Τούρκος θα λάβει $1.762.796, ενώ τη σεζόν 2019-2020 μέτρησε 9.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ σε 72 αγώνες.

Furkan Korkmaz's contract with the Philadelphia 76ers became fully guaranteed for the 2020-21 season yesterday. He's on the Sixers books for $1,762,796.

