Ιστορική η σεζόν που έρχεται για τον ΛεΜπρον: Ξεπερνά Κόμπι και Γκαρνέτ σε κέρδη! (pic)

Next season, LeBron James will pass Kobe Bryant and Kevin Garnett to become no.1 all-time in total career earnings. The current list is: 1. KG - $334M 2. Kobe - $323M 3. LeBron - $307M (h/t u/sharksfanabroad)

