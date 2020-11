Μπακς: Συμφωνία με Στάουσκας για ένα χρόνο!

Ακόμη μία προσθήκη για τους Μιλγουόκι Μπακς, μολονότι το ρόστερ τους ολοκληρώθηκε! Ο Νικ Στάουσκας συμφώνησε για συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ωστόσο, η συμφωνία φαίνεται να ισχύει αρχικά για τις προπονήσεις των Μπακς, στην προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν που αρχίζει στις 22 Δεκεμβρίου.

Πέρσι ο 27χρονος Καναδός γκαρντ είχε αγωνιστεί στην Ευρώπη και την Μπασκόνια. Αποχώρησε τον Φεβρουάριο, πριν τη διακοπή της σεζόν.

Looking to confirm it (nothing says Thanksgiving like getting information about a guy nicknamed "Sauce") but based the Bucks' cap situation it would seem Stauskas will be joining the Bucks on a training-camp deal.

He's a 5-year NBA vet who played in Spain last year. https://t.co/MmQAuu0zOr

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) November 26, 2020