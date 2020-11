Η ομάδα του Λος Άντζελες ζήτησε να αποκλειστεί από το salary cap της ομάδας ο μισθός του Σουδανού, παλαίμαχου -πια- μπασκετμπολίστα, αλλά το ΝΒΑ απάντησε αρνητικά!

Τι σημαίνει αυτό; Οι Λέικερς θα συμπεριλαμβάνουν κανονικά τον μισθό του Λούολ Ντενγκ στο salary cap και οποίος ανέρχεται στα 4.990.000 δολάρια για την σεζόν 2020-21 ενώ έχει να λάβει άλλα τόσα και την επόμενη αγωνιστική χρονιά!

Κι όλα αυτά τη στιγμή που ο ίδιος έχει κρεμάσει τη φανέλα του και πλέον είναι πρόεδρος και προπονητής στο Νότιο Σουδάν!!

The Los Angeles Lakers application to exclude Luol Deng’s salary from team salary books has been denied by the NBA, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Deng is owed salary through 2022.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 26, 2020