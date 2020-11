Σάρλοτ: Δεν βρίσκει λεφτά για τον Χέιγουορντ

Τα μαθηματικά είναι απλά: Η Σάρλοτ διαθέτει $19 εκατομμύρια και αναζητεί $28 για να καταφέρει να αποκτήσει τον Γκόρντον Χέιγουορντ (είναι η αμοιβή του για τον πρώτο χρόνο). Δεν είναι εύκολο να τα βρει. Υπάρχουν δύο λύσεις: Ή θα μπει στη διαδικασία ανταλλαγής με τους Σέλτικς (με sing and trade), ή θα πρέπει να βρει μία τρίτη ομάδα, η οποία θα θελήσει να πάρει το συμβόλαιο των $27 εκατομμυρίων του Νικολά Μπατούμ, προκειμένου να τον αφήσει ελεύθερο και να του το αποπληρώσει σε μερικά χρόνια.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει ολοκληρωθεί η απόκτηση του Χέιγουορντ από τους Χόρνετς.

Sources: Boston and Charlotte have worked on a sign-and-trade for Gordon Hayward that would land Celtics a trade exception, but Hornets have first been trying to find a third team for Nic Batum's $27M contract to see if there's a way to avoid waiving-and-stretching his money.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 25, 2020