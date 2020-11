Κλίπερς: Ο Λου Ουίλιαμς πάει για ανταλλαγή

Η κίνηση μοιάζει αναπόφευκτη. Ο Λου Ουίλιαμς θα πρέπει να αλλάξει φανέλα. Για πολλούς και διάφορους λόγους.

Σύμφωνα με το Undisputed, οι Κλίπερς θα επιχειρήσουν να βγάλουν στην αγορά τον καλύτερο 6ο παίκτη του 2015, 2018 και 2019. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ουίλιαμς έχει περάσει τις καλύτερες μέρες του και μία ανταλλαγή θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές.

Είναι δεδομένο πως αν οι Κλίπερς τον βγάλουν στην αγορά θα βρούνε αρκετές ομάδες που θα τον θέλουν. Στο Λος Άντζελες είχε καταλήξει στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Κρις Πολ στους Χιούστον Ρόκετς.

.@RealSkipBayless on report Clippers could trade Lou Will for a fresh start with culture:

"Lou Williams has seen his best days in this league. I love him, but he has become in their eyes expendable. He didn't want to be in the Bubble and he played like it in the playoff run." pic.twitter.com/awaSCf8rOB

— UNDISPUTED (@undisputed) November 25, 2020