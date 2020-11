Γκαλινάρι: Δεν είναι εγγυημένος ο τρίτος χρόνος στο συμβόλαιό του

Οι νικητές της Free Agency είναι οι Ατλάντα Χοκς. Απέκτησαν ό,τι διεκδικήσαν, Γκαλινάρι, Ρόντο, Μπογκντάνοβιτς και πλέον ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν.

Όπως έγινε γνωστό στο συμβόλαιο του Ντανίλο Γκαλινάρι, ο τρίτος και τελευταίος χρόνος του δεν είναι εγγυημένος.

Συνολικά, ο Ιταλός υπέγραψε συμφωνία $61.5 εκατομμυρίων, με τα $21.4 από αυτά να αφορούν τη σεζόν 2022-2023. Ωστόσο, το εγγυημένο ποσό που θα βάλει στην τσέπη του, αν οι Χοκς αποφασίσουν να τον αποδεσμεύσουν. θα είναι $5 εκατομμύρια.

Sources told @TheAthleticNBA: Danilo Gallinari's partial guarantee in Year 3 with the Hawks is $5 million out of his $21.4 million owed that year. https://t.co/1fsi1zNxdw

