Αντεμπάγιο - Φοξ: Το υπέροχο ταξίδι των φίλων μέχρι το max συμβόλαιο! (pic)

Υπέροχο είναι το ταξίδι των καλών φίλων Μπαμ Αντεμπάγιο και Ντε Άαρον Φοξ τα τελευταία χρόνια.

Οι 2 τους ήταν συμπαίκτες στο Κεντάκι τη σεζόν 2016-17, όπου έχασε στο τουρνουά του NCAA στα προημιτελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Φοξ επιλέχθηκε στο Νο.5 του draft από τους Κινγκς, ενώ ο Μπαμ στο Νο.14 από τους Χιτ στην διαδικασία του 2017..

Εδώ και λίγες ώρες και οι 2 έχουν υπογράψει max επέκταση με τις ομάδες. Το μέλλον προδιαγράφεται λαμπρό και για τους 2.

De’Aaron Fox and Bam Adebayo’s journey has been special:

-Teammates at Kentucky in 2016-17

-Lost to UNC in Elite Eight in final seconds

-Fox picked fifth by Kings, Adebayo picked 14th by Heat in '17 NBA draft

-Each signed a $163M max extension

Future is bright pic.twitter.com/WoMZ7FWnjS

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 25, 2020