Στους Σίξερς ο Ράιαν Μπρόκχοφ (pic)

Ο Ράιαν Μπρόκχοφ δεν κατάφερε να κερδίσει χρόνο συμμετοχής στους Μάβερικς οι οποίοι τον έκοψαν νωρίς.

Αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες προσπάθησαν αν τον υπογράψουν, αλλά αυτός επέμενε να ψάχνεται για το ΝΒΑ και δικαιώθηκε.

Ο Μπρόκχοφ βρήκε θέση στο ρόστερ των Σίξερς χωρίς ωστόσο να γίνουν ακόμη γνωστές λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Free agent F Ryan Broekhoff has agreed to a deal with the Philadelphia 76ers, agent Andy Shiffman of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 24, 2020