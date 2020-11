Μπράντον Ίνγκραμ: Max επέκταση στους Πέλικανς έναντι 158 εκατομμυρίων δολαρίων! (pic)

O 23χρονος φόργουορντ εξαργύρωσε την εξαιρετική του σεζόν στους Πέλικανς με τη max ανανέωση στο συμβόλαιό του, το οποίο θα τον κρατήσει στη Νέα Ορλεάνη για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι αποκάλυψε τη συμφωνία του Ίνγκραμ, ο οποίος μέτρησε φέτος κατά μέσο όρο 23,8 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη.

New Orleans Pelicans All-Star F Brandon Ingram has agreed to a five-year, $158 million maximum contract extension, his agents Jeff Schwartz and Jordan Gertler of @excelsm_bball tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 24, 2020