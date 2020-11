Η νοοτροπία του Ουέστμπρουκ είναι ξεπερασμένη και το ανύπαρκτο ενδιαφέρον το πιστοποιεί (pics & vid)

Ήταν 12 ημέρες πριν, όταν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ επέλεξε να ρίξει την πρώτη «βόμβα» και ζήτησε ανταλλαγή από τους Ρόκετς. Στο Χιούστον βρέθηκε μόλις πέρυσι, αφού άφησε την Οκλαχόμα και βρέθηκε στο πλευρό του καλού του φίλου, του Τζέιμς Χάρντεν, με σκοπό οι δυο τους να κάνουν την ομάδα τους ανταγωνιστική για τον τίτλο.

Πολλά ερωτηματικά υπήρξαν από το άκουσμα της έναρξης αυτής της συνεργασίας, αλλά οι δυο τους διαβεβαίωσαν τον μπασκετικό κόσμο ότι η φιλία τους είναι πιο δυνατή και οι δυο τους θα συνεργαστούν άριστα στο παρκέ.

Η περίεργη περσινή σεζόν έφτασε στο τέλος της, οι Ρόκετς είχαν ακόμα μια αποτυχία στο ενεργητικό τους και οι αλλαγές... όχι το καλοκαίρι, αλλά το φθινόπωρο ήταν μεγάλες, με νέο προπονητή και νέο GM. Κάπου εκεί ο Ουέστμπρουκ αποφάσισε ότι η συνεργασία αυτή δεν είναι καλή και ζήτησε να φύγει, με τα δημοσιεύματα λίγο μετά να αναφέρουν, πως το ίδιο ζήτησε και ο φίλος του και ηγέτης του Χιούστον, Τζέιμς Χάρντεν.

Αυτές τις δύο αποφάσεις ακολούθησε ένα καταιγισμός από δημοσιεύματα. Αρχικά, ήταν ότι Χάρντεν και Ουέστμπρουκ είναι απογοητευμένοι, ακολούθησε ότι οι δύο σταρ δεν μιλάνε, μετά ο ένας ευχήθηκε στον άλλον και έδειξαν ότι μιλάνε, η ομάδα αντέδρασε και αρχικά «πάγωσε», αλλά γρήγορα άλλαξε τα δεδομένα και έκανε ξεκάθαρο ότι είναι δύο παίκτες με συμβόλαιο και δεν θα τρελαθεί να τους ανταλλάξει και κάπως έτσι φτάσαμε πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Ουέστμπρουκ και Χάρντεν βγήκαν στην αγορά, αλλά η ζήτηση ειδικά για τον πρώτο είναι ελάχιστη.

Breaking: Russell Westbrook wants to leave the Rockets, per @ShamsCharania pic.twitter.com/dMGVWKX5QE

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 12, 2020