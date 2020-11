Κράτησαν το... γίγαντα οι Σέλτικς.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Τάκο Φολ (2.26 ύψος) υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Κέλτες και θα συνεχίσει στη Βοστώνη.

Φέτος μια ομάδα θα μπορεί να έχει 2 παίκτες με two-way συμβόλαιο και αυτοί θα μπορούν να παίξουν μέχρι 50 ματς.

Free agent Tacko Fall has signed a two-way contract with the Boston Celtics, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020