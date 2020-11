Ο 30άχρονος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του για μία ακόμη χρονιά στο Κλίβελαντ.

Οι Καβαλίερς συμφώνησαν με τον Ματ Ντελαβεντόβα ο οποίος βρίσκεται ήδη δύο σεζόν στο Οχάιο.

Ο Αυστραλός είχε μετακομίσει το 2018 σε ανταλλαγή των Μπακς για τον Τζορτζ Χιλ.

One-year, minimum deal on Dellavedova's return to the Cavaliers, source tells ESPN https://t.co/2dzHpRBjXi

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020