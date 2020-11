Μπατούμ: Τον θέλουν οι Μπακς και άλλες πέντε ομάδες!

Η περίπτωση του Νικολά Μπατούμ είναι περίεργη. Μέχρι στιγμής, είναι αυτός που φαίνεται να θυσιάζεται για να έρθει στη Σάρλοτ ο Γκόρντον Χέιγουορντ.

Η ανακοίνωση δεν έχει γίνει επίσημα. Και για να συμβεί, θα πρέπει ο Μπατούμ να λύσει το συμβόλαιο των $27 εκατομμυρίων! Και μετά θα είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.

Οι ομάδες κάνουν... ουρά για την υπογραφή του. Οι Μιλγουόκι Μπακς, οι Νιου Τζέρσεϊ Νετς, οι Λος Άντζελες Κλίπερς και οι Τορόντο Ράπτορς ολοκληρώνουν τη λίστα.

Αν ο Μπατούμ λύσει τη συμβόλαιό του, θα είναι και μία προσιτή λύση, αφού θα λάβει τα 27 εκατομμύρια από τη Σάρλοτ και θα μπορεί να υπογράψει ακόμη και με το ελάχιστο συμβόλαιο.

The Nets, Warriors, Jazz, Clippers, Bucks and Raptors are among the teams interested in Nicolas Batum, per https://t.co/L7OxM2hL4q pic.twitter.com/1WyYjT0hQd

