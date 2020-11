ΝΒΑ: Με δώρα στον Πάπα η αντιπροσωπεία των παικτών (pics)

Ο Μάρκο Μπελινέλι, ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο Άντονι Τόλιβερ, ο Τζόναθαν Άϊζακ και ο Κάιλ Κόρβερ είχαν μία ιδιαίτερη αποστολή. Συνάντησαν τον Πάπα Φραγκίσκο και συνομίλησαν μαζί του το σοβαρό ζήτημα της κοινωνικής αδικίας.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, οι παίκτες έδωσαν δώρα στον Πάπα: μία μπάλα με χρυσό χρώμα και μία φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ.

Pope Francis is now the proud owner of a commemorative basketball and an Orlando Magic jersey, after meeting with representatives from the NBPA earlier today at the Vatican. pic.twitter.com/KItmmVQ3VJ

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) November 23, 2020