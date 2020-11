Χοκς: Πρόσθεσαν τον Σόλομον Χιλ στο ρόστερ

Η είδηση μπορεί να περάσει στα... ψιλά. Ο Σόλομον Χιλ υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Ατλάντα Χοκς και έγινε το 16ο συμβόλαιο για την ομάδα της Τζόρτζια.

Αυτό σημαίνει πως στο ρόστερ δεν υπάρχει πια κενή θέση. Με τους Χοκς αναμένουν μέσα στις επόμενες ώρες την απάντηση των Κινγκς για την πρόταση που έχει γίνει για την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Αν ο Σέρβος δεν μείνει στο Σακραμέντο, τότε οι Χοκς θα πρέπει να αλλάξουν ένα από τα υπάρχοντα συμβόλαιά τους.

Ο Χιλ ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Μαϊάμι, έχοντας συμμετοχή σε τέσσερις από τους τελικούς. Πέρσι μέτρησε 5.5 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 55 αγώνες.

Free agent F Solomon Hill has agreed to a one-year deal with the Atlanta Hawks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 23, 2020