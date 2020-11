Συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο πέντε παίκτες του ΝΒΑ (pic)

Ενόψει της έναρξης του νέου πρωταθλήματος στις 22 Δεκεμβρίου, οι Μάρκο Μπελινέλι, Στέρλινγκ Μπράουν, Τζόναθαν Άιζακ, Κάιλ Κόρβερ και Άντονι Τόλιβερ θα έχουν συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο.

Θέμα συζήτησης όπως ανέφερε και ο Σαμς Σαράνια θα είναι η κοινωνική αδικία και όλα όσα θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να υπάρξουν αλλαγές.

The Vatican reached out to the NBPA to set up meeting and learn about the players’ work for social change. NBPA executive director Michele Roberts will be among the union leadership present at meeting. https://t.co/KO4IgxsrmN

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020