«Κάρφωσε» ο Ντάνι Γκριν νέα συμφωνία Ντέιβις με τους Λέικερς; (pic)

Ο πρώην συμπαίκτης του στους Λέικερς και νυν νέο απόκτημα των Σίξερς «ανέβασε» ένα story στο Instagram το οποίο μετά «κατέβασε» με το οποίο έδινε συγχαρητήρια στον Άντονι Ντέιβις!

Ουσιαστικά αποκάλυπτε ενδεχόμενη συμφωνία του AD με τους πρωταθλητές εκτός και αν έκανε... γκάφα και προέτρεξε πριν καν υπάρξει συμφωνία.

Πάντως τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι για τον Ντέιβις έχουν ως εξής: Είτε θα υπογράψει max συμβόλαιο για τα επόμενα πέντε χρόνια έναντι 189 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο επιθυμούν οι Λέικερς ώστε να διατηρήσουν έναν super star στην ομάδα μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Λεμπρόν το καλοκαίρι 2022, είτε θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο έναντι 106 εκατομμυρίων δολαρίων με δική του οψιόν για τη σεζόν 2022-23 ώστε να είναι free agent όταν αποχωρήσει ο «βασιλιάς».

Danny Green posts this on his IG story and then deletes it.

(h/t @hmfaigen) pic.twitter.com/MmtRefRiDw

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 22, 2020