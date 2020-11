Trade Πέισερς-Θάντερ με Τι Τζέι Λιφ και Τζέιλεν Λεκιού (pic)

Συγκεκριμένα οι Πέισερς έστειλαν στην Οκλαχόμα ένα μελλοντικό draft pic δευτέρου γύρου, όπως επίσης και τον Τι Τζέι Λιφ προκειμένου να αποκτήσουν τον Τζέιλεν Λεκού.

Ο 20χρονος Λεκιού μέτρησε την σεζόν που ολοκληρώθηκε μόλις 2 πόντους κατά μέσο όρο σε 5 συμμετοχές, ενώ αντίστοιχα ο Λιφ που είχε επιλεγεί στο νούμερο «18» του draft το 2018 μέτρησε 3,3 πόντους και 2,5 ριμπάουντ.

The Pacers are trading F TJ Leaf a future second-round pick to OKC for Lecque, source tells ESPN.

