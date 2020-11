Την ώρα που ο αδερφός του μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη με το minimum συμβόλαιο, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τους Τίμπεργουλβς.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο 25χρονος φόργουορντ θα παραμείνει στους «Λύκους» και θα λάβει 21 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο.

Πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 6 πόντους και 4,1 ριμπάουντ, σουτάροντας με 40,5% στα σουτ εντός παιδιάς και 34% στα τρίποντα.

Restricted free agent Juancho Hernangomez is finalizing a three-year, $21M deal to re-sign with the Minnesota Timberwolves, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

