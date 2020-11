Ο Αυστραλός σέντερ ήταν free agent και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Και τον βρήκε στους Τορόντο Ράπτορς.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Μπέινς θα αγωνιστεί τα επόμενα δύο χρόνια στην ομάδα του Νικ Νερς με συνολικές απολαβές τα 14,3 εκατομμύρια δολάρια. Να σημειωθεί ότι οι Ράπτορς θα χρησιμοποιούν ως έδρα τη νέα σεζόν την Τάμπα Μπέι στη Φλόριντα και όχι την φυσική τους έδρα στο Τορόντο.

Ο 34χρονος παίκτης που έχει περάσει και από τα ελληνικά παρκέ με τη φανέλα του Ικάρου Καλλιθέας, είχε πέρυσι 11,5 πόντους και 5,6 ριμπάουντ με την ομάδα των Φοίνιξ Σανς.

Free agent center Aron Baynes has agreed to a two-year, $14.3M deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

