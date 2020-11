Μετά από τέσσερα χρόνια στη Σάρλοτ, ο Ισπανός φόργουορντ ήταν free agent και συμφώνησε να μετακομίσει στη Νέα Ορλεάνη για λογαριασμό των Πέλικανς.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ θα πάρει το minimum συμβόλαιο για τη σεζόν 2020-21. Συνολικά, κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Χόρνετς, είχε λάβει 6.032.436 δολάρια.

Free agent center Willy Hernangomez has agreed to a one-year, minimum deal with the New Orleans Pelicans, agent Guillermo Bermejo of YouFirst and Tandem Sports tells @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020