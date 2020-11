Καρμέλο Άντονι: Θέλει να δείξει πίστη στους Μπλέιζερς (pic)

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Χαράνια ο Καρμέλο Άντονι θα δείξει σεβασμό και πίστη στους Μπλέιζερς που τον... αγκάλιασαν πέρυσι όταν κανείς δεν τον ήθελε στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω δημοσιογράφος τονίζει στο λογαριασμό του στο twitter:

«Ο Άντονι θέλει να δείξει πίστη στους Μπλέιζερς, που του έδωσαν την ευκαιρία να επιστρέψει στο NBA την περασμένη σεζόν. Καταλαβαίνει τι να περιμένει στο Πόρτλαντ, όπου θα έχει βασικό ρόλο».

​

Anthony wanted to show loyalty to the Trail Blazers, who gave him his opportunity to return to the NBA last season. He understands what to expect in Portland, where he will play a key role on a potential contender. https://t.co/3AiNteh9GN

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020