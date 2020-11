Θέλουν τον ηγέτη τους ευχαριστημένο και αυτό είναι γνωστό. Οι Λέικερς μπήκαν δυναμικά στον... χορό της free agency και πήραν τον Χάρελ, ενώ πλέον έχουν αποκτήσει μια τριάδα παικτών με Σρέντερ και Μάθιους.

Ο ΛεΜπρον είναι ενθουσιασμένος με τις προσθήκες και το έδειξε με τις αντιδράσεις του, προειδοποιώντας τους αντιπάλους για την συνέχεια.

LeBron’s fleets about the new Lakers pic.twitter.com/lu9w2XvmPh

— Ballislife.com (@Ballislife) November 21, 2020