O Χάρελ απέρριψε περισσότερα χρήματα από τους Χόρνετς, για τους Λέικερς (pic)

Ο Χάρελ άφησε τους Κλίπερς και επέλεξε την άλλη ομάδα του Λος Άντζελες, σοκάροντας συμπαίκτες και αντιπάλους. Ο παίκτης είναι νέο μέλος των Λέικερς και οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, φαίνεται πως είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν στα ίσια, ξανά τον τίτλο τους.

Για να φτάσουμε στο σημείο, ο καλύτερος 6ος παίκτης της λίγκας, να επιλέξει την παρέα του ΛεΜπρον, έπρεπε πρώτα να αρνηθεί την πρόταση των Χόρνετς, η οποία είχε και περισσότερα χρήματα, από αυτά που τελικά πήρε.

Οι Λέικερς πείθουν τους παίκτες πως θα είναι και πάλι διεκδικητές του τίτλου και αυτό τους φέρνει πολύ καλές επιλογές.

Montrezl Harrell turned down more money from Charlotte to join the Lakers, per @BA_Turner pic.twitter.com/kALW8suWaf

— NBA Central (@TheNBACentral) November 21, 2020