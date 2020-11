Χέιγουορντ: Θέλει Πέισερς, αλλά πρέπει να πάρει 100 εκ. δολάρια! (pic)

Μεγάλη ανταλλαγή για τον Γκόρντον Χέιγουορντ ετοιμάζουν οι Πέισερς με τους Σέλτικς. Στα ανταλλάγματα οι Μάιλς Τέρνερ και Νταγκ ΜακΝτέρμοτ, ενώ η Βοστώνη θέλει τον Τέρνερ.

Ο έμπειρος φόργουορντ θέλει να πάει στην Ιντιάνα, την γενέτειρα του, όμως υπάρχει μια προϋπόθεση.

Χρειάζεται να υπογράψει για 100 εκ. δολάρια (4ετές) με τη Βοστώνη για να μετακομίσει με sign and trade στους Πέισερς.

The Pacers are Gordon Hayward's preferred destination, per @TheSteinLine.

It will require a sign-and-trade with Boston for Hayward to get an estimated four-year, $100M deal. pic.twitter.com/zar2mKlaub

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 21, 2020