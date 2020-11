Καράουντερ: Δεν μένει στους Χιτ, τον θέλουν Λέικερς, Κλίπερς, Μάβερικς

Η παρουσία του στο Μαϊάμι τον αναγέννησε. Και ο Τζέι Κράουντερ αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του στην αγορά των ελεύθερων. Και όπως αποδεικνύεται έπραξε σωστά. Αυτή τη στιγμή η παραμονή του στους Χιτ έχει αποκλειστεί (ήδη το Μαϊάμι έχει ανανεώσει τους Ντράγκιτς, Λέοναρντ) και στη λίστα για τον Κράουντερ έχουν μπει τρεις ομάδες.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Λος Άντζελες Κλίπερς και οι Ντάλας Μάβερικς. Πέρσι ο Κράουντερ είχε (σε 65 αγώνες) 10.5 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ.

Lakers, Clippers and Mavericks are among teams showing interest in Jae Crowder, per @ClutchNBA5R

